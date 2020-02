In Schäffern wollen statt der SPÖ nun ein Freiheitlicher in den Gemeinderat einziehen. Der FPÖ-Kandidat hofft auf mehr Mandate, als er besetzen kann.

Die ÖVP regierte in Schäffern seit 2015 ohne Oppositionspartei © KK

Ein Freiheitlicher möchte in Schäffern künftig die Rolle der Opposition übernehmen. Nachdem die SPÖ mangels Kandidaten nicht antritt, strebt Alexander Stögerer als Listenerster und einziger FPÖ-Kandidat den Einzug in den Gemeinderat an.