Neben ÖVP-Spitzenkandidatin Andrea Kohl belegt mit Birgit Gamperl auch bei der FPÖ eine Frau den ersten Listenplatz. Die Bürgerliste Bad Blumau tritt nicht mehr an.

Bald könnte eine Bürgermeisterin die Gemeinde regieren © Barbara Kahr

In Bad Blumau bleibt im Vorfeld der Gemeinderatswahl kein Stein auf dem anderen. So rangiert die 28-jährige Andrea Kohl auf dem ersten Listenplatz der ÖVP und soll Bürgermeister Franz Handler nachfolgen. Kohl hat in Wien Politikwissenschaft, Interdisziplinäre Osteuropastudien und Slawistik studiert.