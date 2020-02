In Burgau kommt der Gemeinderatswahlkampf zwischen VP und SP ohne größere Konflikte aus. Gregor Löffler von der VP kandidiert zum vierten Mal als Bürgermeister.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Gemeindeamt Burgau ist im örtlichen Wasserschloss angesiedelt © Benedikt Narodoslawsky

In der Gemeinde Burgau ist der aktuelle Bürgermeister Gregor Löffler zum nunmehr vierten Mal als Spitzenkandidat der VP gelistet. Dass er erneut das Amt des Bürgermeisters übernehmen möchte, sei von Anfang an klar gewesen, so Löffler. Auch die erneute Kandidatur des derzeitigen Vizebürgermeisters Wolfgang Florian war unumstritten.