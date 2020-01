Die abtrünnigen VP-Mandatare wollen bei der Gemeinderatswahl in Hartberg mit einer eigenen Liste antreten. Aus der Partei werden sie dafür nicht austreten.

Von links: Michael Horvath, Roswitha Grabner und Ludwig Robitschko (alle klubfreie VP-Mandatare) treten bei der Wahl gegen VP-Bürgermeister Marcus Martschitsch an © Thomas Pilch

Rund vier Jahre nach der Abspaltung der VP-Mandatare Ludwig Robitschko, Michael Horvath und Roswitha Grabner von der Volkspartei, planen diese einen weiteren Schritt in die Unabhängigkeit. Aktuell wird laut Horvath an einer „eigenständigen“ Bürgerliste für die bevorstehende Gemeinderatswahl gebastelt: „Wir führen in den kommenden Wochen dazu noch intern und mit möglichen Mitstreitern Gespräche.“