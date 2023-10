Mit diesen innovativen Ideen konnten oststeirische Unternehmerinnen überzeugen

Frutura wurde mit dem "Best Managed Companies"-Award 2023 ausgezeichnet. Zwei Oststeirerinnen konnten sich bei der "Unternehmerinnen des Jahres"-Verleihung über einen Sieg freuen. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.