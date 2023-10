Warum die Wien Energie eine Photovoltaikanlage in Großwilfersdorf eröffnet

Wien Energie hat in Großwilfersdorf eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichtet. Bis 2030 will man noch weitere 90 Millionen Euro in den Ausbau in der Steiermark investieren und spricht von einer wichtigen Partnerschaft der Bundesländer.