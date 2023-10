In diesem Garten kann man auch im Winter sein eigenes Gemüse ernten

Die Firma "Steirergarten" hat ein vollautomatisiertes Gewächshaus entwickelt, wo Gemüse auch in unseren Breiten 365 Tage im Jahr wachsen und geerntet werden kann. Derzeit arbeitet Geschäftsführer Josef Bruchmann an einem neuen Konzept mit mehr Platz und in modernerer Bauweise.