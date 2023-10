Unternehmer. Auf kaum jemanden trifft diese Bezeichnung so zu, wie auf Robert Buchberger. Denn der Fleischermeister aus Pöllau bei Hartberg ist einer, der viel unternimmt.

Seit 2010 führt er den Familienbetrieb, den sein Großvater 1946 gegründet hat und geht dabei auch unkonventionelle Wege. Während er beim Handwerk auf altbewährte Techniken und Rezepte setzt, schlägt er in der Vermarktung neue Wege ein.

Auf der Suche nach dem besten Grillhendl

So betreibt er einen der beliebtesten Ernährungspodcasts des Landes und einen YouTube-Kanal, auf dem er Gesprächspartner aus der Region interviewt und seine Produkte vorstellt. "In Zukunft soll es auch einen Online-Grillkurs geben", verrät er. Vor der Kamera hat der 43-Jährige schon viel Erfahrung gesammelt, gerade war er für eine Serie der Landwirtschaftsplattform "hektar.com" auf der Suche nach dem besten Grillhendl der Welt.

Auch für vegetarische und vegane Spezialitäten zu haben

Doch nicht nur auf dem Bildschirm, auch in Action kann man den Familienvater erleben: "Wir machen Grill-Events, die eine Mischung aus Grillkurs und Catering sind", so der Familienvater – etwa regelmäßig beim Hotel Pierer auf der Teichalm. In Sachen Kundenbindung hat er als einer der ersten seiner Branche auf Digitalisierung gesetzt und eine digitale Kundenkarte eingeführt: "Die Stammkunden sind uns sehr wichtig, sie machen rund 70 Prozent des Umsatzes aus."

Robert Buchberger in Action an seinem Ofyr-Grill © (c) RENE STRASSER

Auch in den Filialen gibt es Neuigkeiten: Unter dem Label "Buchberger Fleischhacker ohne Fleisch" verkauft der 43-Jährige vegetarische Spezialitäten wie den veganen Hirschbirnleberkäse. Buchberger betreibt acht Standorte. In Grafendorf hat er im Sommer als Ergänzung einen 24-Stunden-Laden mit Produkten des täglichen Bedarfs eröffnet. Auch die Weizer Filiale soll demnächst um ein solches Selbstbedienungsangebot erweitert werden.