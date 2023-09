Sie war ein deutscher unbewaffneter, zweisitziger Doppeldecker zur Aufklärung im Ersten Weltkrieg. Und sie gilt unter Flugzeugliebhabern als eine Rarität: Die "Albatros BII". Die Maschine, eine Konstruktion aus dem Jahr 1914, wurde in der Werkstatt für historische Flugzeuge Fürstenwalde in Brandenburg gebaut. Jetzt soll das historische Flugzeug ausgerechnet in Fürstenfeld landen - auf dem Dach des Flughafen-Gebäudes, wie ein Hobbyverein ankündigt.