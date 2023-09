Es ist Wochenende und der Parkplatz der Tierwelt Herberstein ist randvoll. Kleine und große Besucher suchen das Gelände auf, um dort die letzten Atemzüge des Sommers zu genießen. Das Besondere diesmal: es ist Aktionstag der Kleinen Zeitung. Als Partner der "Steiermark Schau 2023" lud man Jung und Alt zur Rätselrallye, die beinahe durch den gesamten Tierpark führte. Das zugehörige Gewinnspiel bot dabei die Chance auf tolle Preise.

Gleich nach dem Eingang wartet der erste Stand, wo Besucher das Heft für die Rätselrallye erhalten. Dieses enthält auch eine Karte, auf der die sechs Stationen verzeichnet sind. „Aber nicht schon wieder den Kugelschreiber vergessen, Mama", ermahnt ein kleines Mädchen seine Mutter, ehe sich die beiden auf den Weg in den Tierpark machen.

Angekommen beim Wolfsgehege, wartet bereits die erste knifflige Aufgabe. So gilt es Informationen in historischen und gegenwärtigen Zeitungsausgaben zu finden. Offensichtlich weckt das Schmökern Erinnerungen: „Das weiß ich noch. Was haben wir damals Schnee geschaufelt“, lächelt eine ältere Dame mit Ausgabe aus den 1980ern in der Hand.

Natur trifft Digitalität

Mit einer kräftigen Portion Nostalgie geht es in Richtung des neu errichteten Panoramaturms weiter. Oben angekommen erhält man nicht nur einen Panoramablick auf die Feistritzklamm, sondern auch die Antworten auf die nächsten Fragen. Diese drehen sich um das Thema Biodiversität. Passend dazu kann man sich einen kleinen Mix aus Wildblumensamen zusammen stellen. „Nimm noch was mit Ringelblumen mit", bittet ein Vater die Tochter, die fleißig in ein Papiersäckchen schaufelt.

Von der Natur geht es weiter in die Digitale: An der vorletzten Station bietet sich die Möglichkeit den Online-Auftritt der Kleinen Zeitung auf einem gigantischen Tablet zu erkunden. Dort erfahren viele Besucher etwa von der Kernöl-Vorliebe der verstorbenen britischen Königin. Zum Abschluss erwartet die Jüngsten an der letzten Station ein großes Glücksrad, an dem sie kleine Geschenksäckchen gewinnen können.

Mit den beantworteten Fragen und dem richtigen Losungswort im Gepäck, geht es nun zum Ausgang, wo das ausgefüllte Rätselheft einzuwerfen ist. Sichtlich glücklich verlassen die teilnehmenden Besucher das Tierreich und marschieren zurück zum Parkplatz.