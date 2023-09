Autofahrer ärgern sich über Verkehrsführung und fehlende Umleitungen

Die großräumige Baustelle an der B 50, der Burgenlandstraße, in Hartberg dauert an. Die derzeitige Verkehrsführung und fehlende Umleitungs-Beschilderungen irritieren viele Autofahrer. Noch heute, Donnerstag, soll es allerdings wieder eine Abbiegespur nach Eggendorf geben.