Claudia Arzberger aus St. Jakob im Walde ist Mutter von drei Kindern. Alle von ihnen besuchen Schulen im Südburgenland. So auch ihre 17-jährige Tochter, die in die HLW Pinkafeld geht. Doch der Schulweg ihrer Kinder stellt die berufstätige Mutter für Herausforderungen: "Mit einem Wohnort in der Steiermark und einem Schulstandort im Burgenland ist es vor allem in der ersten Schulwoche nur bedingt möglich, von der Schule wieder nach Hause zu kommen".