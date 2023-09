Gerne wird sie beschworen, die gute alte Zeit. Als es noch zig Greißler, Bäcker und Fleischhauer in unseren Ortszentren gab. Da konnte man noch gut zu Fuß täglich Frisches einkaufen gehen und vielleicht den neuesten Dorftratsch austauschen. Heute gibt es Supermärkte. Die Auswahl ist meist riesig, man kauft oft mehr als man eigentlich will, packt man doch die Waren dann einfach in den Kofferraum (und ärgert sich über den Autoverkehr im Zentrum).

Flucht aus der Innenstadt

Aber es gibt sie auch noch, die Nahversorger alten Stils. Auch wenn es immer weniger werden. Einer von ihnen möchte Thomas Schweighofer aus Fürstenfeld sein. Als "Genusswerkstatt Schweighofer" gemeinsam mit seiner Frau Eva gestartet, setzt er nun in seinem "Schweighofer Markt" in der Hauptstraße neue Akzente. Mit vergangenem Montag hat der Oststeirer sein Laden-Sortiment um mehr als 500 Produkte erweitert.

Die Regionalpolitik zu Gast bei Thomas Schweighofer © Wurzinger

Bekannt ist Schweighofer für seine Tee- und Reformhausprodukte, seine kreativen Geschenkartikel und zahlreiche Produkte aus regionaler Erzeugung. "Ein namhafter Drogeriemarkt ist aus unserer Innenstadt abgezogen und ich wusste, hier muss ich entgegenwirken", erzählt der Unternehmer. So wird Schweighofer von nun an auch Drogerieartikel, Toilettenprodukte und Hygienewaren führen. "Die Nachfrage steigt und ich will hier vor allem ein verlässlicher Partner sein", so der Oststeirer weiter.

In Zeiten vieler Abwanderungen von Lokalen und Geschäften aus den Ortszentren, möchte Thomas Schweighofer beharrlich an seinem eigenen Konzept - dem kleinen, vielfältig aufgestellten Laden in der Innenstadt - festhalten. "Entweder man hat eine Liebe zur Greißlerei, oder man hat sie nicht", lacht der Unternehmer. In Fürstenfeld hätte er aber sehr viel Glück, was die Kundenfrequenz in der Altstadt betrifft.

Infotage

Über ein weiteres Plus, das Thomas Schweighofer seit kurzem seinen Kundinnen und Kunden bieten kann, freut sich auch sein Team: Seit kurzem gilt das Geschäft offiziell als biologisch zertifiziert. Ab heute übrigens lädt Schweighofer eine Woche lang zu "Probier- und Beratungstagen", um den Menschen sein neues Sortiment näherzubringen.