Ein GPS-Tracker am Pkw beendete nun vorzeitig den Urlaub eines per EU-Haftbefehls gesuchten Betrügers in Bad Loipersdorf. Die Kantonpolizei Bern teilte Freitagnachmittag der Polizeiinspektion Fürstenfeld mit, dass sich der Mann in der Thermengemeinde aufhält. Zwei Streifen konnten den Mann, der unter falschem Namen in einem Hotel eingecheckt hatte, ausfindig machen. Noch im Thermenbereich klickten für ihn die Handschellen.