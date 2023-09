Begonnen hat ihre Liebesgeschichte im Café "La Mocca" in Grafendorf. Nach sieben gemeinsamen Jahren fand nun wohl der schönste Tag für Heidemarie und Alfred am 25. August in Pöllauberg statt.

Nach der standesamtlichen Trauung in Hartberg fuhren sie mit dem Cabrio zur Wallfahrtskirche am Pöllauberg zur kirchlichen Trauung. Pfarrer Puntigam-Juritsch spendete den Segen.

Feier im Berggasthof König

Gleich nach der Trauung konnte dem glücklichen Brautpaar gratuliert werden. Unter den Gratulanten stellte sich eine Abordnung der Feuerwehr Grafendorf bei Hartberg ein. Bei der anschließenden Agape wurde ausgelassen mit dem frischvermählten Paar angestoßen.

Die Braut erzählt, dass im Berggasthof König die Hochzeitsgesellschaft zur Hochzeitstafel geladen war, wo gemeinsam gefeiert wurde.

Liebe zum Reisen

Heidemarie und Alfred haben als gemeinsames Hobby das Reisen für sich entdeckt. "Wie es die Arbeit erlaubt, verbringen wir immer wieder Kurzurlaube, vorzugsweise am Balaton in Ungarn. Auch die Ausfahrten mit dem Cabrio sind eine gemeinsame Auszeit vom Alltag" verrät die Braut.

Die Tierärztin und der Steuerberater wohnen in Grafendorf, wo sie als geselliges Paar und für ihre professionelle Arbeit bekannt sind.

