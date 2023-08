Ein Zeichen setzen: "Von Mama zu Mama" marschiert vor dem LKH Hartberg auf

Die Initiative "Von Mama zu Mama" rund um Sarah Bauernhofer will mit der Bevölkerung am Donnerstagabend ein Zeichen für den Erhalt der Geburtenstation am LKH Hartberg setzen. Auch die Belegschaft sei mit an Bord.