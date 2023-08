Oststeirisches Unternehmen Kapo expandiert nach Tirol und Oberösterreich

Der oststeirische Fenster- und Türenspezialist Kapo eröffnet zwei neue Büros in Tirol und Oberösterreich. Der Eurospar in Fürstenfeld hat einen neuen Inhaber. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.