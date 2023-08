Ein nachgestellter Einsatz forderte Konzentration der Feuerwehrleute

Mit Fotos. 74 Feuerwehrleute nahmen am Bereichsfunkbewerb in Fürstenfeld teil. In sechs Stationen mussten sie ihr Können in einem nachgestellten Einsatz beweisen. Ziel war für viele das Funkleistungsabzeichen in Bronze, die anderen machten zum Auffrischen mit.