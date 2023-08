Als Erika Strohrigel am 18. August 1916 in Preßguts bei Weiz auf die Welt gekommen ist, war die Welt noch eine andere: Österreich war ein Kaiserreich und in Europa tobte der Erste Weltkrieg. 107 Jahre später - "das ist schon sehr viel, so eine alte Schachtel bin ich schon?!" - feiert die Oststeirerin heute im Seniorenhaus Menda in Hartberg als älteste Steirerin ihren Geburtstag.