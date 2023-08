Mit einem schlichten Plakat "Wir schließen" am mit Pflanzen geschmückten Eingang kündigten Maria und Robert Buchsbaum das Ende ihres traditionsreichen Blumengeschäfts in der Hartberger Innenstadt an. Nach fast 70 Jahren ist ihr Betrieb, den Robert Buchsbaum 1980 von seinen Eltern übernommen hatte, mit 31. August Geschichte.