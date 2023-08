Auch in der Oststeiermark hat der Starkregen der vergangenen Tage seine Spuren hinterlassen. Vielerorts regnete es zwischen Donnerstagabend und Sonntag mehr als 100 Liter pro Quadratmeter, die Feistritz überschritt die erste Hochwassermarke. Die enormen Regenmengen dürften auch Auslöser eines massiven Erdrutsches mit einer Länge von 300 und einer Tiefe von fünf Metern am Kulm im Ortsteil Freienberg in Stubenberg am See gewesen sein. Ein zum Zeitpunkt des Vorfalls unbewohntes Ferienhaus am Ursprung des Rutsches sowie mehrere leer stehende Gebäude im Endbereich der "Erd-Lawine" blieben unversehrt.