Sein Büro hat er bereits bezogen, seinen Hauptwohnsitz ebenfalls nach Ilz verlegt: Ab 1. September ist Ioan Bîlc der neue Pfarrer in der oststeirischen Gemeinde und wird Peter Rosenberger – nach mehr als 30 Jahren Seelsorger im Ort – ablösen. "Eine große Freude, weil mir die Oststeiermark so sehr am Herzen liegt", so Bîlc im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Aktuell urlaubt der 34-jährige Geistliche noch in seiner Heimat Rumänien, ehe er seine ersten Messen in der Pfarrkirche Ilz feiern wird.