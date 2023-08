Seit halb vier in der Früh halten die Regenmassen die Feuerwehren im Bezirk auf Trab. Besonders stark betroffen ist dabei der Altbezirk Fürstenfeld: Allein die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dietersdorf arbeiten zurzeit an sieben Stellen gleichzeitig und versuchen die Wassermassen aus den Kellern den Privathäusern wieder hinauszubekommen. Das Hauptproblem dabei: Kanäle und Gräben sind bereits so gefüllt, dass sie das Wasser wieder hineindrücken. Auch die Stadtfeuerwehr Fürstenfeld kämpft ununterbrochen gegen überflutete Keller und Straßen.