Es wird brasilianisch in Hartberg: Vom 11. bis 13. August bringt der Kultuveranstaltungsverein "Samba in Hartberg" mit der zweiten Auflage des Samba Festivals, Karnevalstimmung in die Innenstadt. Nach dem erfolgreichen Auftakt mit mehr als 5000 Besuchern und Besucherinnen im Vorjahr möchte man auch 2023 ein buntes Fest feiern. "Es wird ein Wochenende schlechthin werden, voll mit brasilianischer Kultur, schwungvollen Rhythmen und Lebensfreude", freut sich Paul Sommersguter, der einen Teil des sechsköpfigen Organisationsteams bildet.