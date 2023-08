Josef Schreiner, Inhaber der Pöllauer Veranstaltungsagentur Gerberhaus, und sein Vierbeiner namens Max, ein spanischer Wasserhund, sind ein eingeschworenes Duo. Wenn Schreiner die Bühne des Felsentheaters in Fertöràkos betritt, um die Hundertschaft an Besuchern vor Vorstellungsbeginn zu begrüßen, ist Max stets an seiner Seite.