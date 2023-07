Die Freude im Rogner Bad Blumau ist groß: In Falstaff-Ranking um die besten Thermen und Wellnesshotels des Landes hat die oststeirische, von Friedensreich Hundertwasser gestaltete Therme dieses Jahr gleich 94 Punkte von maximal zu erreichenden 100 Bewertungspunkten abgeräumt. Eine Wertung, die so hoch ausgefallen ist, wie noch nie zuvor. "Das macht uns sehr stolz, weil wir damit auch in das Ranking für den gesamten deutschsprachigen Raum aufgestiegen sind", so Eigentümer Robert Rogner senior.

Steiniger Weg

Wo vor über 26 Jahren nur Wiesen und Felder waren, befindet sich heute eine märchenhafte Welt aus Farben und Formen. Mit fantasievollen Häusern auf deren Dächern Bäume wachsen. "Blumau ist mein Meisterstück. Ein Kärntner in der Steiermark, das tat den Steirern anfangs weh. Sie hatten schon die Thermen Waltersdorf und Loipersdorf. Um mich dazwischen zu verhindern, wollte der damalige Landeshauptmann Josef Krainer die Zentraldeponie nach Bad Blumau bringen. Jetzt bekamen Friedensreich Hundertwasser und ich sogar ein Denkmal", schmunzelt der Baumeister.

94 von 100 möglichen Punkten: Das Rogner-Team bei der Award-Übergabe © Rogner Bad Blumau

Damit sich Rogner mit spektakulären Hotels selbst Denkmäler setzen konnte, kämpfte er sich aus armen Verhältnissen durch eine harte Maurerlehre hinauf. "Du hast nicht einmal was zum Anziehen, wollte mich der Meister nicht zur Gesellenprüfung lassen. Ich ließ mich krankschreiben, trat heimlich an und bestand als einziger mit Auszeichnung", zeigt er stolz auf den gerahmten Gesellenbrief. Beim Meister kündigte er auf der Stelle "per Götz-Zitat!"

Von der Kellnerin zur Hoteldirektorin: Gemeinsam mit Melanie Franke (sie feierte schon das 26. Jahr im Hause Rogner) managt Robert Rogner das über 400-köpfige Team. Auf dem Gesamtareal von 420.000 Quadratmetern wird übrigens viel Wert auf Bio-Diversität, Nachhaltigkeit und regionale Lebensmitteln gelegt. Ein Faktor, der in der jüngsten Falstaff-Bewertung ebenso Anklang gefunden hat.

Die Falstaff-Auszeichnung ist für das Team deshalb wichtig, "weil es von den Gästen sehr geschätzt wird, eine Bewertung durch unabhängige Experten vorzufinden", meint Melanie Franke. Besucht wurden Hotels und Wellnessresorts aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und in Südtirol sowie eine Auswahl internationaler Adressen. Mehr als 25.000 Leser und Reisejournalisten haben unter anderem den Wellnessbereich und sämtliche Anwendungen bewertet.