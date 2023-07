Mitten in der Hartberger Innenstadt soll es am vergangenen Sonntag zu einem medizinischen Notfall gekommen sein. Das angeforderte Notarzteinsatzfahrzeug kam zwar, Passanten fiel jedoch auf, dass der Notarzt-Schriftzug darauf abgeklebt war. Ein Zeichen dafür, dass kein Arzt, sondern nur ein Notfallsanitäter an Bord sei. Wie nun auch Thomas Konrad, Leiter des Notarztstützpunktes Hartberg, bestätigt: "An diesem Tag war kein Notarzt im Einsatz."