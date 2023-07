"Lieben & Lieben lassen", "Queer ist gottgewollt" und Regenbogenflaggen: Für Irritation sorgten Botschaften, die im Umfeld des religiösen Jugendtreffens im Pöllauer Schlosspark am vergangenen Wochenende auf Gehwege gemalt worden sind. Hintergrund dürfte sein, dass das Treffen in der Vergangenheit wegen seiner teils konservativen Anschauungen in der Kritik stand (wir berichteten).