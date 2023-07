Badeteich, Sommerküche, Dschungelpfad: Kein Wunder, dass Gerti und Hermann Berghofer ihre Sommer in ihrem vielseitigen Garten verbringen. Das Gartenparadies lässt schließlich keine Wünsche offen.

Sätze wie „diesen Garten würde es ohne unsere Liebe nicht geben“, wie Gerti Berghofer erklärt, muss man in dieser grünen Oase eigentlich gar nicht aussprechen – denn sie werden mit allen Sinnen bestätigt. Sehen: Sattes Grün buhlt mit kräftigem Orange, üppigem Gelb und saftigem Pink in zahlreichen Blumenbeeten um Aufmerksamkeit, die von Bienen und Schmetterlingen in wilden Flugbahnen umtänzelt werden. Riechen: Spaziert man an den Ramblerrosen vorbei umschmeichelt ihr erhabener Duft die Nase. Hören: Vogelgezwitscher mischt sich unter das sanfte Plätschern des angelegten Bachs, der sich durch den Garten schlängelt, einen kleinen Waldteich bildet, bis er am Ende im Seerosenteich mündet. Fühlen: Grashalme kitzeln die nackten Fußsohlen. Kurz: Mehr Sommer geht nicht.