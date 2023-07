Nostalgie, Harmonie und Yoga: Wie sich Brigitte Notter und Walter Stögerer im oststeirischen Sebersdorf ein grünes Paradies geschaffen haben – und das mit einem Fokus auf natürliche Kreisläufe.

An tierischen Leibwächtern mangelt es Brigitte Notter nicht. Hund Bobby sowie die Katzen Gina und Pezi huschen versiert um ihre Beine, während die 65-Jährige mit der Routine eines langjährigen Profis durch ihren „Nostalgiegarten“ in Sebersdorf in der Thermenregion Bad Waltersdorf führt. Immer dabei: ihr Handy – am Nachmittag ist wieder ein Bus voller Interessierter angesagt. Denn: Es hat sich bereits herumgesprochen, dass es auf dem 5500 Quadratmeter großen Grundstück zahlreiche versteckte Plätze, Pflanzen-Kostbarkeiten sowie Deko-Schätze zu entdecken gilt.