Überflutete Keller und Bäche, die zu reißenden Flüssen wurden: Innerhalb weniger Minuten hatte Donnerstagnachmittag der strömende Regen für mehr als 30 Feuerwehreinsätze in der Region gesorgt. Die Hartberger Tennishalle stand kurzfristig unter Wasser, unweit vom Lagerhaus Wechselgau entfernt musste ein Auto mittels Seilwinde gesichert werden, um nicht in eine Baugrube zu fallen. Aktuell sind 32 Feuerwehren im Bezirk im Einsatz, die Arbeiten dürften wohl bis in die Abendstunden andauern. Zu den Hotspots zählen Hartberg, Grafendorf, Lafnitz, Pöllau, Stubenberg am See, Penzendorf und Unterlungitz.

Binnen kürzester Zeit hatte es in Stubenberg am See 90 Liter pro Quadratmeter geregnet. © privat

Einer aktuellen Twittermeldung der ÖBB zufolge, ist derzeit auch die Strecke Grafendorf-Hartberg unterbrochen und bis auf weiteres kein Schienenverkehr möglich. Grund sind Vermurungen der Bahngleise. Sobald die Behörden den Streckenabschnitt freigegeben habe, werde Streckenverbindung wieder aufgenommen, heißt es.