Trafikant Günter Uhl will am Sonntag, 19. März, noch etwas Arbeit von Zuhause aus erledigen, da er am kommenden Tag mit seiner Frau in den Urlaub starten will. "Am Montag stand eine Preiserhöhung bei den Rauchwaren an, ich wollte die Kassendaten ändern und das kann ich von daheim aus erledigen", berichtet der 50-Jährige, dessen Trafik in einem Gewerbepark in Fürstenfeld liegt.