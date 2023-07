Ob Neffen-Trick oder falsche Polizisten: täglich ist von einer neuen Betrugsmasche in den Medien zu lesen. Daher ist es kein Wunder, dass man jenen, die unangekündigt an der Tür läuten, skeptisch gegenübersteht. So auch eine Hartbergerin, die sich besorgt an die Kleine Zeitung gewandt hat, weil am Wochenende ein Werber vom Roten Kreuz vor ihrer Tür stand - ausgerüstet mit einem Din A4-Zettel und einer "ausgeblichenen" Rot Kreuz-Uniform.