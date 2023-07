„I wüll wieder ham, fühl mi do so allan. I brauch ka große Welt, i will ham nach Fürstenfeld“: Es sind die Liedzeilen einer der erfolgreichsten Pop-Gruppen aus Österreich. Auf 2,5 Millionen verkaufte Tonträger und fast 40 Jahre Bandgeschichte können Gert Steinbäcker, Günter Timischl und Schiffkowitz (mit bürgerlichem Namen Helmut Röhrling) von STS stolz zurückblicken. Als dreifacher Urgroßvater ist der Fürstenfelder Günter Timischl aber längst in einem neuen Leben angekommen - und möchte nicht mehr auf die Bühne zurück. Ein Interview.