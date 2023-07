So will Lukas aus Flattendorf seiner künftigen Freundin den Hof machen

Er ist abenteuerlustig und gilt als pflichtbewusst: Lukas Muhr aus Flattendorf ist Kandidat der aktuellen "Bauer sucht Frau"-Staffel. Die Dreharbeiten am Hof beginnen in Kürze. Ein Vorab-Besuch am Bauernhof.