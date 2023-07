Mittwochnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Großhartmannsdorf. Eine Lenkerin war kurz nach 15 Uhr mit ihrem Auto auf der Landesstraße 403 in Richtung Großsteinbach unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn in den Straßengraben abgekommen war. In Folge überschlug sich das Auto und kam schließlich auf allen vier Rädern am Straßenrand zum Stillstand.