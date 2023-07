Am dritten Sonntag im Juli lautet das Motto in Mönichwald und Umgebung: "den Gürtel weiter schnallen", denn an diesem Tag steht seit 35 Jahren der Mönichwalder Krapfenkirtag auf dem Programm. Seines Zeichens eine kulinarische Institution, die weit über die Grenzen des Wechselgebiets bekannt ist. 10.000 Krapfen, 50 verschiedene Sorten: von Punsch bis Fasching, hier ist alles vertreten, was unter Krapfen Rang und Namen hat.