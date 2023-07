Davor nur online erhältlich: Oststeirerin eröffnet Pop-up-Store für ihr nachhaltiges Schmucklabel

Die gebürtige Pöllauerin Helena Milchrahm startet mit ihrer einzigartigen Schmuckmarke "Bruna The Label" mit ihrem allerersten Pop-up-Store in Wien durch. Auch weitere temporäre Geschäfte, ein Flagshipstore und sogar ein Outlet in der Region sind möglich.