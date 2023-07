Nun ist es offiziell: Mit Dietmar Lang nimmt in Ebersdorf zum ersten Mal seit 33 Jahren ein neues Gesicht auf dem Sessel des Bürgermeisters Platz. Der bisherige Amtsinhaber Gerald Maier war seit 1990 an der Spitze der Gemeinde gestanden und hatte Anfang Mai angekündigt, sein Amt mit Ende Juni zurücklegen zu wollen. Der von ihm vorgeschlagene Nachfolger und bisherige Gemeindekassier Dietmar Lang wurde nun am 1. Juli offiziell ins Bürgermeisteramt gewählt. Gleichzeitig wurde mit Wolfgang Höfler auch der neue Gemeindekassier in sein Amt gehoben. Als Ehrengäste durfte man aus diesem Anlass Bezirkshauptfrau Kerstin Raith-Schweighofer sowie den Landtagsabgeordneten Lukas Schnitzer begrüßen.