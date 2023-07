Sie beschäftigen 260 Mitarbeiter. Corona dürfte also kein Honigschlecken gewesen sein. Wie hat das Unternehmen die Pandemie gemanagt und gibt es wirtschaftliche Folgen?

MARKUS KRAINER: Die Corona-Zeit konnten wir aufgrund von guten Lieferantenbeziehungen und einem transparenten Umgang mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut überstehen. In Abstimmung mit dem Betriebsrat haben wir die notwendigen Maßnahmen gut eingeführt und hatten dadurch keine internen Cluster zu verzeichnen - die Gesundheit der Belegschaft war und ist uns ein großes Anliegen.

In geschäftlicher Hinsicht hat unser Unternehmen diese kritische Zeit aber als Chance begriffen, unsere Ziele weiter zu verwirklichen und um mit unseren Produkten das Wohlbefinden, die Gesundheit und den Komfort im Leben der Menschen zu verbessern.

Wie geht Nidec mit der aktuellen Wirtschaftslage um?

Eine der Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, ist der Anstieg der Energiekosten. Besonderes Augenmerk richten wir daher auf unsere Produktionskosten, die wir durch Investitionen und Prozessoptimierungen ständig verbessern. Heuer investieren wir fünf Millionen Euro in unseren Standort, auch um unsere Produktpalette um einen neuen Kompressor zu erweitern. Dieser ist auch auf gewerbliche Anwendungen ausgerichtet und ergänzt unser Angebot an Kompressoren für Haushaltsgeräte. Ich bin stolz darauf, dass wir bei der Umsetzung der geplanten Projekte und der Erreichung der ambitionierten Ziele auf unsere erfahrenen und motivierten Mitarbeiter zählen können.

Nidec Fürstenfeld produziert für den weltweiten Markt © Wurzinger

Warum spielt die Region in einem weltweiten Konzern eine so große Rolle?

Wir sind Teil des Nidec Konzerns, der weltweit mehr als 120.000 Mitarbeiter beschäftigt. Unser Werk in Österreich gehört zu einer Geschäftsplattform innerhalb der Nidec-Gruppe mit dem Namen Nidec Global Appliance, einer Plattform, die sich auf die Bereitstellung von Lösungen für den Haushaltsbereich und für gewerbliche Anwendungen konzentriert, einschließlich Motoren für Waschmaschinen, Trockner und Geschirrspüler sowie Kühlkompressoren und Verflüssigungssätze.

Die strategische Ausrichtung unserer Nidec Global Appliance für unser Segment lautet "Local to Local". Das bedeutet, dass wir unsere Produkte in einer Produktionsstätte in der Nähe des Zielmarktes herstellen wollen. Unser Werk in Fürstenfeld zum Beispiel versorgt den europäischen Markt mit hocheffizienten Kompressoren für Kühl- und Gefriergeräte. Damit können wir die Versorgungssicherheit für unsere Kunden außerhalb Asiens gewährleisten.

Das Fürstenfelder Werk leistet darüber hinaus auch einen wichtigen Beitrag als Innovationszentrum innerhalb der Nidec Global Appliance.

Viele Unternehmen haben bereits auf eine 4-Tage-Woche umgestellt. Ist das für Nidec auch ein Thema?

Die Umstellung auf eine 4-Tage-Woche für Vollzeitarbeitskräfte ist für uns als Produktionsunternehmen keine Option und uninteressant. Mit rund 260 Mitarbeitern produzieren wir aktuell im Drei-Schichtbetrieb. Weil wir weiter expandieren wollen, werden wir ab Juli das Modell um eine zusätzliche Schicht am Wochenende erweitern. Zur weiteren Verstärkung unseres Teams und auch als Ersatz für Pensionierungen sind wir auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa in der Automatisierungstechnik und im Qualitätsmanagement.

Das heißt, auch Sie kämpfen aktuell mit einem Mitarbeitermangel?

Nein. Wir sind dauerhaft auf der Suche nach Fachkräften und Verstärkung, das hat mit der aktuellen Wirtschaftslage wenig zu tun.