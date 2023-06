"So oft kommt es nicht vor, dass ich auf die Heuernte verzichte und stattdessen in ein Schwimmbecken hüpfe", lacht Andi aus Oberösterreich. Mit seiner Freundin Michaela ist er gerade dabei, zwei rosarote Schwimmflügerl aufzublasen. "Ob wir sie brauchen werden, steht in den Sternen, aber wichtig ist, dass es eine Hetz wird", so der Jungbauer.

Er ist einer der Kandidaten, die in der Lederhose vom großen Sprungturm im Acapulco-Freibereich in der Therme Loipersdorf springen werden. Das Team des Jungbauernkalenders hatte Mittwochabend zu diesem großen Event in die Oststeiermark geladen.

Promi-Jury

Im doppelten Gänsemarsch stehen die 24 Pärchen an - Moderator Markus Zechner sorgt mit dem Sommerhit "Ab in den Süden" für Stimmung, die Thermengäste sind gespannt und klatschen im Sekundentakt, um die Teilnehmer anzufeuern. "Einer fehlt noch, ohne ihn können wir nicht starten", ruft Bauernbunddirektor Franz Tonner - er ist einer der Organisatoren - lautstark über das Areal.

Die Rede ist von Willi Gabalier. Als prominentes Jurymitglied soll er besonders auf die Figuren der Trachtenspringerteams achten. "Da bin ich und ich werde akribisch auf jede Performance schauen", lacht der Ex-Dancing Star und nunmehrige TV-Moderator, ebenso in Lederhose gesackelt.

Gemeinsam mit angemeldeten Badegästen, die gegen Voranmeldung an diesem Event teilnehmen konnten, springen die Jungbäuerinnen und Jungbauern des Kalenders 2024 schließlich waghalsig vom 1er- und 3er-Turm im Minutentakt in die Fluten des Acapulcobeckens, um so viele Punkte wie möglich zu sammeln. "Ob Kalendermodel oder nicht: Wer besser springt und mehr Kreativität an den Tag legt, wird gewinnen", lacht Thermen-Geschäftsführer und Jurymitglied Philip Borckenstein-Quirini. Von Dirty Dancing-Darbietungen bis hin zur Titanic-Performance ist alles dabei.

Jeder Teilnehmer durfte sich eine eigene Performance überlegen © Jungbauern

Gegen 18 Uhr wird im Bereich der gelben Liegestühle am Areal bereits gemunkelt: "Favoriten haben wir viele, die Musik und die Darbietungen waren alle sehr sehr mutig und kreativ", sagt ein Badegast aus Fürstenfeld.

Für die Jury aber gibt es nur einen Sieger: Dem männlichen Trachtenpärchen Michael Vogelbacher aus Deutschland und Roman Prattes aus der Steiermark konnte sozusagen niemand das Wasser reichen. Sie haben mit einem kurzen Männerstrip überzeugt. „Wir können es kaum glauben und sind überglücklich, Frechheit siegt eben“, freuen sich die beiden Gewinner.

Jedes Jahr werden die heimischen Junglandwirtinnen und -landwirte vom Steirischen Bauernbund für den Jungbauernkalender in Szene gesetzt. Die Fotos dafür wurden heuer übrigens in Bad Loipersdorf geschossen.