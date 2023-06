Täter kamen mit dem Taxi

51-Jährige lockte Betrüger in die Falle: So lief die kuriose Festnahme in Söchau ab

Die Fürstenfelder Polizisten Dieter Siegl und Felix Rohrer konnten mithilfe des Opfers zwei falsche Polizisten auf frischer Tat ertappen und festnehmen. Zweieinhalb Stunden lang hatte die 51-jährige Frau mit den Tätern zuvor telefoniert.