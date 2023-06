Es war wohl tierische Neugier, die einem kleinen Fuchs in Stubenberg am See beinahe zum Verhängnis geworden wäre. Das Wildtier stürzte am Samstag in einen nicht zur Gänze ausgelassenen Schwimmteich und schaffte es nicht mehr, sich aus eigener Kraft zu befreien. Bis ihm schließlich die Männer der Feuerwehr Stubenberg am See zur Hilfe eilten.