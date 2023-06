Die drohende Schließung der Geburtenstation des LKH Hartberg sorgte in den vergangenen Tagen für ordentlich Nachwehen. Auch wenn zuletzt Gerhard Berger als Ärztlicher Direktor des LKH Hartberg sacht zurückruderte und den Fortbestand versicherte, so ist die Sorge in der Bevölkerung weiterhin groß.