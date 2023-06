Vor 50 Jahren zum Priester geweiht, feiert der Ilzer Pfarrer Peter Rosenberger am kommenden Samstag, 1. Juli, sein Goldenes Berufsjubiläum. 37 Jahre lang war Rosenberger Pfarrer und Seelsorger in der oststeirischen Gemeinde. Mit Anfang September tritt der gebürtige Sinabelkirchener seine Pension an. Was die Kirche am Land braucht und welche Rolle er in Zukunft in der Pfarre spielen möchte.