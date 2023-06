Wird die Hartberger Geburtenstation bald zu Grabe getragen? Laut Alois Lugitsch-Strasser, Betriebsratsvorsitzendem des LKH Hartberg, sieht es ganz danach aus. Kurz vor einer Pressekonferenz zur bevorstehenden Spitalsreform hatten er und einige seiner Kolleginnen und Kollegen von den geplanten Maßnahmen im Rahmen der bevorstehenden Spitalsreform erfahren. Die Station soll nach Feldbach verlegt werden. In der Hartberger Krankenhausdirektion will man nichts davon wissen, die Situation sei zwar am Limit, aber unter Kontrolle, meint Gerhard Berger, ärztlicher Direktor des Hauses.