Darum verkleinert Nahversorger "Nah&Frisch" in Ebersdorf den Standort

Der Landgasthof Pink in St. Jakob im Walde hat seine Umbauarbeiten abgeschlossen. "Nah&Frisch" in Ebersdorf hat innerhalb weniger Tagen seinen Standort verkleinert. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.