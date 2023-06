Ein Kuh-Emoji erscheint am Smartphone-Bildschirm von Martin Heil und er weiß genau, was es bedeutet: Eine seiner 80 Kühe im Stall in Pöllau ist brünstig. Noch vor fünf Jahren hätte der oststeirische Landwirt dafür genau auf seine Tiere achten müssen und hätte die fruchtbarste Phase vielleicht sogar übersehen. Doch 2018 hat er das Grazer Unternehmen smaXtech entdeckt, das sogenannte Boli für Milchkühe herstellt.