Schon als Kind haben sie ihn fasziniert: die Eulen. Mittlerweile erforscht Gerhard Kornschober die Tiere seit mehr als einem Jahrzehnt und kennt ihr Verhalten ganz genau. In Volieren hält er derzeit ein Milch- und ein Kapuhupärchen, um detaillierte Forschungen zu deren Verhalten anzustellen. In Zusammenarbeit mit der TU entwickelt der Oststeirer derzeit auch ein Ei, das alles, was im Nest passiert, messen und aufzeichnen soll.