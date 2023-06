Eva Poleschinski erwartet Nachwuchs: "Wir sind aus allen Wolken!"

Nationale und internationale Stars schweben am liebsten in ihren atemberaubenden Kleidern über den roten Teppich, künftig wird die gebürtige Hartberger Designerin Eva Poleschinski auch über Babystrampler sinnen. Denn via Instagram hat sie am Donnerstag süße Neuigkeiten verkündet.